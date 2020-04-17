На Украине изобрели робота-полицейского, который поможет во время карантина
На Украине создали уникального робота-полицейского, который может помочь правоохранителям во время карантина. Разработкой уникального устройства занималась компания из Запорожья.
На устройстве установлены баллон со слезоточивым газом, акустическая и световая панели, сеткомет, маячок и даже монитор для общения. Все оборудование управляется дистанционно. Аккумулятора такого робота должно хватить на сутки полноценной эксплуатации, после чего ему потребуется перезарядка.
«Главной задачей робота является дистанционное патрулирование. Он может контактировать с прохожими в пределах, обозначенных в программе. Использование роботизированных технологий позволит свести до минимума общение между гражданином и полицейским. В период пандемии это очень важно», - говорится в сообщении разработчиков робота.
На устройстве установлены баллон со слезоточивым газом, акустическая и световая панели, сеткомет, маячок и даже монитор для общения. Все оборудование управляется дистанционно. Аккумулятора такого робота должно хватить на сутки полноценной эксплуатации, после чего ему потребуется перезарядка.
«Робот-полицейский» также предусматривает и гибридное использование. Это означает, что устройство может использоваться в ходе выполнения оперативных заданий наравне с сотрудниками полиции. Робот может самостоятельно двигаться из одной точки в другую, руководствуясь данными геолокации и картами, загруженными на его жесткий диск. Это позволяет работать даже без доступа к интернету.
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:06