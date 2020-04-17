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На Украине изобрели робота-полицейского, который поможет во время карантина

На Украине создали уникального робота-полицейского, который может помочь правоохранителям во время карантина. Разработкой уникального устройства занималась компания из Запорожья.
На Украине изобрели робота-полицейского, который поможет во время карантина

«Главной задачей робота является дистанционное патрулирование. Он может контактировать с прохожими в пределах, обозначенных в программе. Использование роботизированных технологий позволит свести до минимума общение между гражданином и полицейским. В период пандемии это очень важно», - говорится в сообщении разработчиков робота.

На устройстве установлены баллон со слезоточивым газом, акустическая и световая панели, сеткомет, маячок и даже монитор для общения. Все оборудование управляется дистанционно. Аккумулятора такого робота должно хватить на сутки полноценной эксплуатации, после чего ему потребуется перезарядка.
«Робот-полицейский» также предусматривает и гибридное использование. Это означает, что устройство может использоваться в ходе выполнения оперативных заданий наравне с сотрудниками полиции. Робот может самостоятельно двигаться из одной точки в другую, руководствуясь данными геолокации и картами, загруженными на его жесткий диск. Это позволяет работать даже без доступа к интернету.

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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:06

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