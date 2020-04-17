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Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци отменили свадьбу из-за коронавируса

Недавно стало известно, что принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци официально отменили свою свадьбу. Торжество, запланированное на 29 мая, снова перенесли по причине пандемии коронавируса.
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци отменили свадьбу из-за коронавируса

В первый раз влюбленным пришлось назначить другую дату для их бракосочетания из-за скандала в семье, однако на этот раз планы нарушил COVID-19. Инсайдеры британского издания People сообщили о том, что принцесса Беатрис и ее жених Эдоардо Мапелли-Моцци уже отчаялись стать мужем и женой. По словам представителя звездной пары, менять место проведения свадьбы не будут, также будущие супруги не планируют организовывать праздник более широких масштабов. Источник добавил, что сейчас внучка британской королевы Елизаветы II и итальянский бизнесмен не думают о торжестве из-за коронавируса, поэтому свадебные приглашения так и остались неотправленными. Знаменитости опасаются продления карантина.

Звездная пара обручилась в прошлом году, а впервые об их отношениях информация появилась в 2018. Уже в марте 2019 года принцесса и предприниматель подтвердили свой роман, когда вместе посетили гала-ужин в Национальной портретной галерее.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:00

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