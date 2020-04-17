Ученые нашли таинственные «подогреватели» солнечного ветра в космосе
Ученые провели лабораторные исследования плазмы в магнитном поле Земли. В результате экспертам удалось найти таинственные «подогреватели» солнечного ветра в космосе.
В ходе исследования данного вопроса ученые выявили странный феномен: для остывания плазмы требуется больше времени, чем показывают расчеты. Солнечный ветер – разогретый газ (плазма), в котором негативно заряженные электроны отрываются от атома и превращаются в положительные ионы. При прохождении космического пространства от Солнца к Земле плазма должна остывать, но на практике этот процесс происходит намного медленнее, чем предполагалось. Ранее ученые не могли объяснить аномалию, но детальное исследование помогло найти ответ таинственного «подогрева» солнечного ветра.
Дело в том, что только часть ионов способна вырваться из магнитного поля Солнца. Указанные частицы двигаются намного быстрее тяжелых ионов, поэтому они успевают достигнуть планеты, сохранив больше тепла.
В ходе исследования данного вопроса ученые выявили странный феномен: для остывания плазмы требуется больше времени, чем показывают расчеты. Солнечный ветер – разогретый газ (плазма), в котором негативно заряженные электроны отрываются от атома и превращаются в положительные ионы. При прохождении космического пространства от Солнца к Земле плазма должна остывать, но на практике этот процесс происходит намного медленнее, чем предполагалось. Ранее ученые не могли объяснить аномалию, но детальное исследование помогло найти ответ таинственного «подогрева» солнечного ветра.
Дело в том, что только часть ионов способна вырваться из магнитного поля Солнца. Указанные частицы двигаются намного быстрее тяжелых ионов, поэтому они успевают достигнуть планеты, сохранив больше тепла.
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:54