Ученые нашли таинственные «подогреватели» солнечного ветра в космосе





В ходе исследования данного вопроса ученые выявили странный феномен: для остывания плазмы требуется больше времени, чем показывают расчеты. Солнечный ветер – разогретый газ (плазма), в котором негативно заряженные электроны отрываются от атома и превращаются в положительные ионы. При прохождении космического пространства от Солнца к Земле плазма должна остывать, но на практике этот процесс происходит намного медленнее, чем предполагалось. Ранее ученые не могли объяснить аномалию, но детальное исследование помогло найти ответ таинственного «подогрева» солнечного ветра.Дело в том, что только часть ионов способна вырваться из магнитного поля Солнца. Указанные частицы двигаются намного быстрее тяжелых ионов, поэтому они успевают достигнуть планеты, сохранив больше тепла.