АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Британские медики: Регулярная ходьба является эффективным упражнением для снижения…
EUR 80.67 USD 73.71
Курс валют на 16.04.2020

Ученые нашли таинственные «подогреватели» солнечного ветра в космосе

Ученые провели лабораторные исследования плазмы в магнитном поле Земли. В результате экспертам удалось найти таинственные «подогреватели» солнечного ветра в космосе.
Ученые нашли таинственные «подогреватели» солнечного ветра в космосе

В ходе исследования данного вопроса ученые выявили странный феномен: для остывания плазмы требуется больше времени, чем показывают расчеты. Солнечный ветер – разогретый газ (плазма), в котором негативно заряженные электроны отрываются от атома и превращаются в положительные ионы. При прохождении космического пространства от Солнца к Земле плазма должна остывать, но на практике этот процесс происходит намного медленнее, чем предполагалось. Ранее ученые не могли объяснить аномалию, но детальное исследование помогло найти ответ таинственного «подогрева» солнечного ветра.

Дело в том, что только часть ионов способна вырваться из магнитного поля Солнца. Указанные частицы двигаются намного быстрее тяжелых ионов, поэтому они успевают достигнуть планеты, сохранив больше тепла.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:54

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В возрасте 79-лет умерла известная по роли в фильме “Июльский дождь” советская актриса Евгения…
В России испытают робота для забора анализов на…
В Сети показали рендеры iPhone 12 Pro…
Дарина Эрвин показала полуобнаженного Александра Цекало за приготовлением…
Представлен уникальный внедорожник Armortruck, на случай…
OnePlus 8 и 8 Pro получили обновления еще до выхода из-за ошибок в…
Рассекречены доходы актера Тимура Еремеева, прославившегося на скандале со Спартаком…
Nintendo Switch получила возможность переназначать кнопки…
Ксения Собчак назвала челленджи во время карантина «психическим…
Дмитрий Песков рассказал о проблемах в предложенных властями мерах…
На Украине изобрели робота-полицейского, который поможет во время…
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци отменили свадьбу из-за…
Ученые нашли таинственные «подогреватели» солнечного ветра в…
Адвокат Юлия Вербицкая заявила, что Лидия Федосеева-Шукшина рискует остаться на…
На фоне пандемии коронавируса активизировался вирус, который ворует данные банковских…
Таролог Саона предупредила Аллу Пугачеву об угрозе смерти из-за пластической…
Вместо Испании Алексей Панин с дочерью эмигрировал в…
Автомобильный эксперт: Пандемия коронавируса – лучшее время для покупки…
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина продает курсы по медитации за 75…
Journey и Uncharted: Sony бесплатно раздает игры на…
«Я разрушила его жизнь»: Алёна Свиридова ушла к любовнику от первого…
Бойцы ВВО выполнили стрельбу из АК-74М и…
Археологи из Пскова нашли сетевое грузило XVII века в форме…
Микробиолог Юлия Набока рассказала о передаче коронавируса…
Эксперт Юрий Урюков назвал основные критерии при выборе автосервиса для…
Ученые назвали самые распространенные мифы о раке…
Названы самые востребованные профессии во время…
Юрий Гальцев снял свой первый музыкальный клип «Друг…
Просмотреть все новости