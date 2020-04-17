На фоне пандемии коронавируса активизировался вирус, который ворует данные банковских карт





Вирус Faketoken появился под видом сразу нескольких приложений в PlayMarket от Google. Специалисты отмечают, что ПО проникает на устройство, после чего работает в фоновом режиме, из-за чего идентифицировать его практически невозможно. Для удаления вируса достаточно просто откатить операционную систему к заводским настройкам, но тогда придется пожертвовать всеми данными внутренней памяти.Изначально Faketoken распространялся посредством фишинга. Пользователи получали сообщения со ссылками, после перехода по которым начиналась фоновая установка программы. Современное антивирусное ПО дает возможность отображать приложение вируса поверх остальных, сигнализируя пользователю об угрозе.По словам экспертов, троян активизировался на фоне эпидемии коронавируса, так как люди стали значительно чаще совершать транзакции по банковским картам в режиме онлайн. По последним данным, вредоносное ПО присутствует минимум на 10 тысячах устройств. Каждый день преступники регистрируют до 7 доменов для фишинга, чтобы не выглядеть подозрительно.