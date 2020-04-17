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Адвокат Юлия Вербицкая заявила, что Лидия Федосеева-Шукшина рискует остаться на улице

Адвокат Юлия Вербицкая сообщила о жилищных проблемах Лидии Федосеевой-Шукшиной. Актриса рискует остаться на улице после продажи столичной квартиры на улице Бочкова.
Адвокат Юлия Вербицкая заявила, что Лидия Федосеева-Шукшина рискует остаться на улице

Народная артистка лишь зарегистрирована в собственной квартире, в связи с чем просит родственников вернуть ей долю. Сейчас жилплощадью распоряжаются младшая дочь звезды Ольга Шукшина и ее внучка Анна Шукшина. Юлия Вербицкая не отрицает, что собственники могут продать свои доли третьим лицам без разрешения Лидии Федосеевой-Шукшиной. Адвокат передала, что актриса надеется на то, что такого не случится. Два года назад Анна Шукшина уже продала квартиру звездной родственницы в Санкт-Петербурге по доверенности. Между ними был уговор, что продажа или обмен будут возможны только после смерти актрисы, но ее внучка не сдержала своего слова и тайно заключила сделку в размере 8 млн рублей.

Адвокат актрисы отметила, что сейчас Лидия Федосеева-Шукшина проживает в квартире на Бочкова с дочерью, которая ухаживает за ней. Внучка звезды сюда приходит редко, поэтому она потребовала вернуть ранее подаренную долю безвозмездно.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:48

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