Таролог Саона предупредила Аллу Пугачеву об угрозе смерти из-за пластической операции





Как считает ведунья, текущий год может оказаться переломным для супруги Максима Галкина, однако сама знаменитость предпочитает жить в спокойствии и уюте со своей семьей. Пугачевой надоела светская жизнь и различные мероприятия, тусовки, а также излишнее внимание со стороны общественности. В связи с этим Примадонна была рада отметить свое 71-летие в кругу родных людей и тихой атмосфере. Тем не менее, таролог предсказала, что у Аллы Борисовны могут появиться проблемы со здоровьем и не столько из-за пожилого возраста, сколько из-за злоупотребления пластическими операциями. По мнению Саоны, артистку может ожидать угроза смерти, если она не перестанет изнурять себя диетами и прибегать к услугам хирурга.Также предсказательница рассказала о том, что исполнительница помогает старшей дочери Кристине Орбакайте решить ряд бытовых задач. До конца года Пугачева может подарить один из своих объектов недвижимости внуку Никите Преснякову. При этом непонятно, с чем связано данное решение, сообщает ФАН.