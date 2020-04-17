Таролог Саона предупредила Аллу Пугачеву об угрозе смерти из-за пластической операции
Таролог Саона предупредила Аллу Пугачеву об угрозе преждевременной смерти. Эксперт заявила, что это может случиться при очередной пластической операции.
Как считает ведунья, текущий год может оказаться переломным для супруги Максима Галкина, однако сама знаменитость предпочитает жить в спокойствии и уюте со своей семьей. Пугачевой надоела светская жизнь и различные мероприятия, тусовки, а также излишнее внимание со стороны общественности. В связи с этим Примадонна была рада отметить свое 71-летие в кругу родных людей и тихой атмосфере. Тем не менее, таролог предсказала, что у Аллы Борисовны могут появиться проблемы со здоровьем и не столько из-за пожилого возраста, сколько из-за злоупотребления пластическими операциями. По мнению Саоны, артистку может ожидать угроза смерти, если она не перестанет изнурять себя диетами и прибегать к услугам хирурга.
Также предсказательница рассказала о том, что исполнительница помогает старшей дочери Кристине Орбакайте решить ряд бытовых задач. До конца года Пугачева может подарить один из своих объектов недвижимости внуку Никите Преснякову. При этом непонятно, с чем связано данное решение, сообщает ФАН.
Как считает ведунья, текущий год может оказаться переломным для супруги Максима Галкина, однако сама знаменитость предпочитает жить в спокойствии и уюте со своей семьей. Пугачевой надоела светская жизнь и различные мероприятия, тусовки, а также излишнее внимание со стороны общественности. В связи с этим Примадонна была рада отметить свое 71-летие в кругу родных людей и тихой атмосфере. Тем не менее, таролог предсказала, что у Аллы Борисовны могут появиться проблемы со здоровьем и не столько из-за пожилого возраста, сколько из-за злоупотребления пластическими операциями. По мнению Саоны, артистку может ожидать угроза смерти, если она не перестанет изнурять себя диетами и прибегать к услугам хирурга.
Также предсказательница рассказала о том, что исполнительница помогает старшей дочери Кристине Орбакайте решить ряд бытовых задач. До конца года Пугачева может подарить один из своих объектов недвижимости внуку Никите Преснякову. При этом непонятно, с чем связано данное решение, сообщает ФАН.