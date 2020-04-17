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Вместо Испании Алексей Панин с дочерью эмигрировал в деревню

Алексей Панин, который изначально планировал переехать в Испанию, решил эмигрировать в деревню на период самоизоляции. Актер на своей странице в Instagram обнародовал снимок, на котором вместе с дочерью позирует на фоне сельского домика.
Вместо Испании Алексей Панин с дочерью эмигрировал в деревню

Панин рассказал, что пока продолжает поиски жилья в Испании, куда он в ближайшее время все же собирается переехать. Из-за отсутствия авиасообщения со страной актеру пришлось купить небольшой дом. Панин в шутку написал, что его апартаменты находятся на Рублевке, хотя по фото видно, что он стоит рядом со старым строением, больше напоминающим избушку.

Подписчики страницы Панина предположили, что он отправился в Даниловку во Владимирской области, где живет его мать. Туда же с ним отправилась и его дочь. Ранее она уже бывала в Даниловке, так как актер пытался скрыть ее от бывшей жены. Девочке приходилось каждый день ездить в школу в Судогде, расположенной в нескольких километрах от поселка.

В интервью для канала Дмитрия Гордона Панин рассказал, что располагает финансами для покупки небольшого дома в Испании. По словам актера, сразу после стабилизации ситуации с коронавирусом он сменит постоянное место жительства.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:27

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