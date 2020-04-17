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Автомобильный эксперт: Пандемия коронавируса – лучшее время для покупки авто

Автомобильный эксперт Виталий Архиреев проанализировал ситуацию на автомобильном рынке во время пандемии коронавируса. Специалист считает, что сейчас лучшее время для покупки нового авто.

Согласно статистике, из-за пандемии коронавируса рынок новых автомобилей сократился примерно на 80 процентов, а подержанных - почти на 45 процентов. Большинство мировых автопроизводителей терпят огромные убытки из-за простоя, поэтому будут питаться в минимальные сроки возместить ущерб. Подобная ситуация несомненно приведет к снижению цен на новые транспортные средства, поэтому сейчас лучшее время для покупки машины.

Подобная ситуация происходит и на вторичном рынке. Собственники подержанных авто терпят убытки, которые связаны с содержанием автомобиля. Автовладельцы хотят быстрее избавиться от обузы, что дает неплохие шансы на хороший торг. Все же при покупке транспортного средства не стоит спешить. Сначала желательно как следует изучить предложение, только потом принимать окончательное решение.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:20

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