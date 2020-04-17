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Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина продает курсы по медитации за 75 долларов

Дочь Любови Успенской продает курсы по медитации за 75 долларов или с рассрочкой. Публикацию с соответствующим предложением Татьяна Плаксина разместила в Instagram.

Татьяна Плаксина, находящаяся в США, предложила фолловерам “приобщиться к практикам, к чистому потоку искусства и знаний со всего мира”. Тем, кто разместит репост на своей странице, дочь Успенской обещает продать курс “всего за полцены” – 75 долларов. Доступна также рассрочка на три месяца, а в таком случае покупатель сможет платить по 25 долларов в месяц и получить безлимитный доступ ко всем эфирам. Предложение Плаксиной будет действовать до конца июня, а все вопросы по курсу она попросила задавать в директ.

В своей публикации Татьяна Плаксина призналась, что хочет своим курсом по медитации поддержать людей в непростое время. Она также предупредила хейтеров о том, что будет их блокировать за любой негатив в ее сторону. Дочь Успенской прикрепила к посту свою фотографию из Мачу-Пикчу в Перу, а в комментариях ее идею массово поддержали подписчики.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:13

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