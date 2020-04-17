«Я разрушила его жизнь»: Алёна Свиридова ушла к любовнику от первого супруга





В свое время знаменитость состояла в браке с кандидатом химических наук, от которого у нее родился сын Василий. Теперь бывший избранник Алёны Свиридовой проживает в Канаде. Знакомство пары состоялось в Минске, где будущий муж артистки Сергей был студентом в ГДР в университете. Как отметила звезда отечественной эстрады, молодой человек был «потрясающе завидным женихом» и свободно говорил по-немецки. Тогда исполнительница была довольно молода и не успела насладиться свободой. Союз распался через 9 лет. По мнению телеведущей, она разрушила жизнь мужчины, а потом бросила его. Также она считает, что выходить замуж в 19-летнем возрасте было ошибкой, поскольку актриса боялась, что ее жизнь больше не изменится.В то время Свиридова работала учителем по музыке. Она считает, что брак с мужем уничтожил быт. Тоскующая жена химика начала писать стихи и песни, но вскоре встретила телевизионщика Артура, который сегодня считается хорошим художником. Артистка сбежала к любовнику, но супругу сказала правду – она влюбилась в другого.