Journey и Uncharted: Sony бесплатно раздает игры на PS





После объявления пандемии всемирные игровые гиганты делают весьма привлекательные акции для своих клиентов. Не стала отставать от общей тенденции о Sony. Японский бренд запустил акцию «Играй дома», в рамках которой будет предоставлять своим пользователям бесплатные игры. С 16 апреля геймеры могут бесплатно загрузить на свои PS сразу две игры: Journey и Uncharted. Первый проект признан лучшей игрой 2012 года, а второй пользуется особой популярности среди пользователей благодаря невероятно интересной истории главных героев.Стоит отметить, что компания Sony закроет доступ к указанным играм 6 мая. Однако пока не уточняется, смогут ли продолжать играть геймеры, которые скачали Journey и Uncharted во время акции.