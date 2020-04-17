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Journey и Uncharted: Sony бесплатно раздает игры на PS

Компания Sony запустила акцию «Играй дома», в рамках которой раздает игры. С 16 апреля пользователи PS могут бесплатно скачать Journey и Uncharted.
Journey и Uncharted: Sony бесплатно раздает игры на PS

После объявления пандемии всемирные игровые гиганты делают весьма привлекательные акции для своих клиентов. Не стала отставать от общей тенденции о Sony. Японский бренд запустил акцию «Играй дома», в рамках которой будет предоставлять своим пользователям бесплатные игры. С 16 апреля геймеры могут бесплатно загрузить на свои PS сразу две игры: Journey и Uncharted. Первый проект признан лучшей игрой 2012 года, а второй пользуется особой популярности среди пользователей благодаря невероятно интересной истории главных героев.

Стоит отметить, что компания Sony закроет доступ к указанным играм 6 мая. Однако пока не уточняется, смогут ли продолжать играть геймеры, которые скачали Journey и Uncharted во время акции.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:05

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