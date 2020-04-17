Бойцы ВВО выполнили стрельбу из АК-74М и ПМ

«Стрельба с АК-74М и пистолета ПМ была сдана на отлично всеми военнослужащими, принимавшими участие в контрольной проверке. Другие дисциплины также удалось пройти без погрешностей. Были имитированы условия реального боя со всеми чрезвычайными ситуациями, которые могут возникнуть», - рассказали в пресс-центре ВВО.





В пресс-центре Восточного военного округа отметили, что все бойцы показали отличные результаты в ходе проверки. Упражнения отрабатывались на построенных недавно стрелковых комплексах. Военные эксперты проверили мастерство солдат во владении оружием, имитируя различные боевые ситуации.Армейская тактическая стрельба является принципиально новым видом военного спорта. Она включает в себя стрельбу из различных типов вооружения. Главной особенностью дисциплины являются реальные условия боя. Как правило, солдатам приходится поражать мишени из неудобных положений или самодельных укрытий. Внимание уделяется не только попаданию в цель, но и процессу перезарядки или перемещения по полигону.