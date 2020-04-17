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Бойцы ВВО выполнили стрельбу из АК-74М и ПМ

Бойцы ВВО в рамках контрольной проверки войск провели стрельбу из АК-74М и пистолета ПМ. Использование упражнений по тактической армейской подготовке было введено впервые в 2020 году.
Бойцы ВВО выполнили стрельбу из АК-74М и ПМ

В пресс-центре Восточного военного округа отметили, что все бойцы показали отличные результаты в ходе проверки. Упражнения отрабатывались на построенных недавно стрелковых комплексах. Военные эксперты проверили мастерство солдат во владении оружием, имитируя различные боевые ситуации.
«Стрельба с АК-74М и пистолета ПМ была сдана на отлично всеми военнослужащими, принимавшими участие в контрольной проверке. Другие дисциплины также удалось пройти без погрешностей. Были имитированы условия реального боя со всеми чрезвычайными ситуациями, которые могут возникнуть», - рассказали в пресс-центре ВВО.

Армейская тактическая стрельба является принципиально новым видом военного спорта. Она включает в себя стрельбу из различных типов вооружения. Главной особенностью дисциплины являются реальные условия боя. Как правило, солдатам приходится поражать мишени из неудобных положений или самодельных укрытий. Внимание уделяется не только попаданию в цель, но и процессу перезарядки или перемещения по полигону.

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Политика / Главные новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:49

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