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Археологи из Пскова нашли сетевое грузило XVII века в форме iPhone

Археологи из Пскова нашли грузило для рыбацкой сети XVII века, которое имеет форму iPhone. Фото находки было опубликовано на портале Археологического общества по области.
Археологи из Пскова нашли сетевое грузило XVII века в форме iPhone

Раскопки осуществлялись на улице Леона Поземского в Пскове, где было найдено грузило. Археологи отметили, что настолько аккуратные изделия им попадаются редко, поэтому они опубликовали фото в Сети. Также находка напомнила им по форме смартфон, а именно iPhone. Владелец грузила обточил двухцветный полосатый известняковый камень, а также проделал в нем дыру, края которой стесал.

На данный момент археологи продолжают работы на улице Леона Поземского, по окончанию которых территория будет передана дорожной службе.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:36

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