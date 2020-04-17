Археологи из Пскова нашли сетевое грузило XVII века в форме iPhone





Раскопки осуществлялись на улице Леона Поземского в Пскове, где было найдено грузило. Археологи отметили, что настолько аккуратные изделия им попадаются редко, поэтому они опубликовали фото в Сети. Также находка напомнила им по форме смартфон, а именно iPhone. Владелец грузила обточил двухцветный полосатый известняковый камень, а также проделал в нем дыру, края которой стесал.На данный момент археологи продолжают работы на улице Леона Поземского, по окончанию которых территория будет передана дорожной службе.