Микробиолог Юлия Набока рассказала о передаче коронавируса клещами
Микробиолог Юлия Набока рассказала, существует ли риск передачи коронавируса комарами, клещами и голубями. По словам специалиста, среди животных есть свои инфекции, но они не влияют на человека.
Как отметила эксперт, клещи не являются переносчиками COVID-19, поскольку у них присутствует трансмиссивный способ передачи заболевания. Микробиолог Юлия Набока добавила, что комаров и голубей также нельзя считать распространителями коронавируса, однако пока не известно, как болезнь попала в организм «нулевого пациента».
Ранее сообщалось, что новый тип китайского вируса передается воздушно-капельным путем и через различные поверхности. По этой причине нужно соблюдать правила личной гигиены и придерживаться санитарных норм.
Как отметила эксперт, клещи не являются переносчиками COVID-19, поскольку у них присутствует трансмиссивный способ передачи заболевания. Микробиолог Юлия Набока добавила, что комаров и голубей также нельзя считать распространителями коронавируса, однако пока не известно, как болезнь попала в организм «нулевого пациента».
Ранее сообщалось, что новый тип китайского вируса передается воздушно-капельным путем и через различные поверхности. По этой причине нужно соблюдать правила личной гигиены и придерживаться санитарных норм.
Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:28