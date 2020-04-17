Микробиолог Юлия Набока рассказала о передаче коронавируса клещами





Как отметила эксперт, клещи не являются переносчиками COVID-19, поскольку у них присутствует трансмиссивный способ передачи заболевания. Микробиолог Юлия Набока добавила, что комаров и голубей также нельзя считать распространителями коронавируса, однако пока не известно, как болезнь попала в организм «нулевого пациента».Ранее сообщалось, что новый тип китайского вируса передается воздушно-капельным путем и через различные поверхности. По этой причине нужно соблюдать правила личной гигиены и придерживаться санитарных норм.