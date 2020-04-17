АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как покрасить яйца на Пасху: Креативные решения для праздничного…
EUR 80.67 USD 73.71
Курс валют на 16.04.2020

Анну Заворотнюк спутали с больной матерью

Анна Заворотнюк последнее время стала активнее вести свой аккаунт Instagram и радовать фолловеров новыми постами. На одной из публикаций подписчики даже спутали девушку с больной Анастасией Заворотнюк, поскольку Анна очень похожа на свою мать.
Анну Заворотнюк спутали с больной матерью

С каждым днем количество подписчиков в Instagram Анны Заворотнюк растет. Многие пользователи ждут хоть каких-то новостей о матери девушки, которая уже несколько месяцев проходит лечение. Однако большинство фолловеров просто следят за жизнью Анны, чтобы узнать её лучше. С каждым новым постом пользователи социальной сети отмечают, что девушка стала очень похожа на свою маму. На одной из фотографий поклонники даже перепутали Анну с Анастасией Заворотнюк.

К сожалению фанатов, девушка не делится с поклонниками звезды сериала «Моя прекрасная няня» подробностями жизни своей матери. Однако каждая новая публикация несет все больше оптимизма, что намекает на улучшение состояния Анастасии Заворотнюк. «Такие трудные минуты особенно объединяют людей, делая их добрее, мудрее и человечнее. Желаю вам всем здоровья, добра и любви», — написала Анна в последней публикации.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:40

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дану Николенко разозлила новость о беременности…
На Дону 14 человек заразились коронавирусом на семейном…
«Песни штампуют на конвейере для коммерции»: Никита Пресняков раскритиковал российскую…
На одной из ферм США родился козленок с двумя…
Актриса Вера Воронкова избила дочь в состоянии алкогольного…
Палеонтологи: Древнее население Южной Африки считало, что меха кошачьих дают…
Беременная Анастасия Лисова пожаловалась на жуткий…
Жительница США заразилась коронавирусом на…
Певица Катя Семёнова покрасила волосы в «самоизоляционный…
«Бразильский Нострадамус» Нобрего де Лус: "К 2043 году 80% населения планеты погибнет из-за техногенной…
На вооружение армии России поступит комплекс РЭБ «Былина» с искусственным…
Ученые раскрыли тайну нестандартной орбиты…
Внук Марины Юдашкиной Анатолий занимается рисованием во…
Алтайский шаман Акай Кине проведет обряд против…
Владимир Яглыч показал беременную супругу Антонину…
Медики рассказали о пользе и вреде напитка с имбирем, лимоном и…
В Свердловской области зафиксирована аномальная активность…
Apple планирует выпуск полноразмерных модульных…
В ESA зафиксировали столкновение метеорита с темной стороной…
«Нужно наслаждаться каждым моментом»: Принц Гарри рассказал о жизни своей семьи во время…
Валерия об участии в шоу «Маска»: «Так здорово быть причастной к такому крутому…
Американские ученые опровергли пользу клюквы для улучшения микрофлоры…
РФПИ и "Яндекс" запускают в России тестирование на коронавирус на…
«Привык на нее голую смотреть»: Бортко рассказал о съёмках «Мастера и Маргариты» с…
Мединский не может смириться с мифами Запада о «кровожадной» Красной…
В Прикамье грабитель после убийства женщины поджог ее…
Компания Sony выпустит PlayStation 5 ограниченным…
Стас Барецкий считает, что коронавирус в РФ привезли богатые…
Просмотреть все новости