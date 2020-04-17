Британские медики: Регулярная ходьба является эффективным упражнением для снижения давления





Согласно статистике, в Великобритании около четверти всех совершеннолетних граждан страдают от повышенного давления. Главные симптомы высокого артериального давления включают боль в груди и затрудненное дыхание. Медики отметили, что снизить свои шансы на развитие опасного состояния можно при регулярной ходьбе. Прогулки можно устраивать даже во время самоизоляции из-за коронавируса. Доктор Сара Брюэр отмечает, что пациенты с гипертонией не обязательно должны заниматься энергичной деятельностью. Быстрая ходьба от 30 до 60 минут тоже будет иметь значительные преимущества для здоровья. Британское правительство советует выделять для прогулки не более часа в день, которые эксперт рекомендует задействовать именно для ходьбы. Упражнение нужно выполнять достаточно быстро, чтобы пульс повышался до 100 ударов в секунду.Следует помнить, что гипертония увеличивает риск развития некоторых смертельных осложнений, включая сердечные приступы и инсульты. При отсутствии возможности выйти на улицу, можно заняться садоводством, танцами или плаванием.