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Британские медики: Регулярная ходьба является эффективным упражнением для снижения давления

Британские медики назвали эффективное упражнение, устраняющее высокое кровяное давление, которое можно выполнять в режиме самоизоляции из-за коронавируса. Небольшие корректировки в образе жизни помогут избавиться от гипертонии.

Согласно статистике, в Великобритании около четверти всех совершеннолетних граждан страдают от повышенного давления. Главные симптомы высокого артериального давления включают боль в груди и затрудненное дыхание. Медики отметили, что снизить свои шансы на развитие опасного состояния можно при регулярной ходьбе. Прогулки можно устраивать даже во время самоизоляции из-за коронавируса. Доктор Сара Брюэр отмечает, что пациенты с гипертонией не обязательно должны заниматься энергичной деятельностью. Быстрая ходьба от 30 до 60 минут тоже будет иметь значительные преимущества для здоровья. Британское правительство советует выделять для прогулки не более часа в день, которые эксперт рекомендует задействовать именно для ходьбы. Упражнение нужно выполнять достаточно быстро, чтобы пульс повышался до 100 ударов в секунду.

Следует помнить, что гипертония увеличивает риск развития некоторых смертельных осложнений, включая сердечные приступы и инсульты. При отсутствии возможности выйти на улицу, можно заняться садоводством, танцами или плаванием.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:19

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