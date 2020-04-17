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Эксперт Юрий Урюков назвал основные критерии при выборе автосервиса для ремонта

Эксперт Юрий Урюков озвучил ведущие критерии при выборе автосервиса для ремонта. В весенний период многие водители сталкиваются с необходимостью привести свою машину в идеальное состояние перед летом.

По словам специалиста, среди станций техобслуживания выделяют 4 типа: дилерские, независимые, а также гаражные и специализированные. Каждая из них предоставляет конкретные услуги. Как отметил Урюков, сменить масло можно в любой мастерской, однако современные средства передвижения становятся очень сложными, в связи с чем мастеру необходимо знать, как правильно работать с определенной моделью. Эксперт подчеркнул, что простые ошибки в данном процессе могут вызвать негативные последствия, в том числе, ремонт всего автомобиля.

При истечении срока гарантии прибегать к услугам официального сервиса нет смысла, поскольку стоимость починки обойдется водителю в крупную сумму. В этом случае специалист посоветовал обратиться к человеку, которые разбирается в работе с конкретной маркой авто. Цены на запчасти в таких мастерских будут намного ниже.

Как считает Урюков, при выборе сервиса необходимо обращать внимание на его узкую специализацию, знание определенных моделей и хорошие рекомендации. Не стоит обращаться в станции техобслуживания, предлагающих минимальные расценки.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:20

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