Названы самые востребованные профессии во время пандемии





В первую очередь речь идет о медицинских работниках — самые востребованные люди сегодня. В связи с большим количеством больных в медучреждениях образовалась огромная нехватка кадров. На этот фактор также влияет факт заражения некоторых медиков коронавирусом, в результате чего работать с пациентами попросту некому. Самоизоляция и карантин во всем мире увеличили популярность сервисов доставки продуктов и прочих товаров, что сказалось на нехватке курьеров. Также трудности испытывают работники розничной торговли. Отдельное внимание эксперт уделил сфере IT, которая и раньше имела определенный недобор квалифицированного персонала, но сейчас ситуация усугубилась в несколько раз. Популярность интернет-порталов и различных сервисов растет в геометрической прогрессии, но людей, способных организовать нормальную работу сайтов и приложений, просто нет.Также из-за ограничения на передвижение страдает сельское хозяйство. Однако данная сфера должна прийти в норму после завершения пандемии. Сегодняшняя ситуация в мире – лучшее время для освоения новой профессии. Многие работодатели освоили работу на удаленке, поэтому данные услуги будут становиться все популярнее, поскольку уменьшает расходы на офис и содержание сотрудника.