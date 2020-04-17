Ученые рассказали о том, что может случиться с астронавтом за время полета на Марс

«Многие исследователи сейчас изучают риск развития онкологических заболеваний и патологических повреждений тканей организма человека на фоне воздействия космической радиации. Когда речь идет о вылазках на орбиту на несколько часов или даже на сутки, то риски сводятся к минимуму. Путешествие длиной минимум в три года может грозить серьезными проблемами для здоровья астронавта. Даже с учетом того, что в миссии могут принимать участие только специалисты без единого заболевания, риски очень велики», - рассказали специалисты.





Вероятность того, что после перелета длиной в три года у астронавта разовьется онкологическое заболевание, составляет 3 процента. Также он может умереть еще в пути от сильного облучения. Изучить воздействие космической радиации можно только в реальных условиях. Специалисты отмечают, что современная техника не позволяет отследить уровень излучения по всей траектории полета на Марс. При всплесках радиации миссия может пойти не по плану, из-за чего курс придется корректировать.Ученые отмечают, что за время полета человеческий организм может адаптироваться к уровню излучения. Для сравнения специалисты вспомнили о последствии ядерной атаки на Хиросиму. Тогда многие скончались от радиоактивного облучения, но оно происходило мгновенно. В космосе же радиация проходит сквозь тело постепенно, ввиду чего у организма есть время подстроиться под новые условия. Пока данное высказывание считают теоретическим, так как на практике проверить его невозможно.