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Ученые рассказали о том, что может случиться с астронавтом за время полета на Марс

Ученые из NASA рассказали о том, что может случиться за 3 года полета астронавта к Марсу. Первым людям, которые доберутся до Красной планеты, угрожают не только сильные и постоянные перегрузки.
Ученые рассказали о том, что может случиться с астронавтом за время полета на Марс

«Многие исследователи сейчас изучают риск развития онкологических заболеваний и патологических повреждений тканей организма человека на фоне воздействия космической радиации. Когда речь идет о вылазках на орбиту на несколько часов или даже на сутки, то риски сводятся к минимуму. Путешествие длиной минимум в три года может грозить серьезными проблемами для здоровья астронавта. Даже с учетом того, что в миссии могут принимать участие только специалисты без единого заболевания, риски очень велики», - рассказали специалисты.

Вероятность того, что после перелета длиной в три года у астронавта разовьется онкологическое заболевание, составляет 3 процента. Также он может умереть еще в пути от сильного облучения. Изучить воздействие космической радиации можно только в реальных условиях. Специалисты отмечают, что современная техника не позволяет отследить уровень излучения по всей траектории полета на Марс. При всплесках радиации миссия может пойти не по плану, из-за чего курс придется корректировать.

Ученые отмечают, что за время полета человеческий организм может адаптироваться к уровню излучения. Для сравнения специалисты вспомнили о последствии ядерной атаки на Хиросиму. Тогда многие скончались от радиоактивного облучения, но оно происходило мгновенно. В космосе же радиация проходит сквозь тело постепенно, ввиду чего у организма есть время подстроиться под новые условия. Пока данное высказывание считают теоретическим, так как на практике проверить его невозможно.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:10

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