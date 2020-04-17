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Юрий Гальцев снял свой первый музыкальный клип «Друг мой»

Юрий Гальцев представил свой первый клип на песню «Друг мой». По словам артиста, основой для истории, описанной в тексте композиции, стал «любовный треугольник».
Юрий Гальцев снял свой первый музыкальный клип «Друг мой»

Гальцев отметил, что клип был снят в честь дня рождения Аркадия Райкина. Об этом напоминает и газета на стене кабинета артиста, датированная 12 апреля 1961 года. Идея снять ролик появилась после того, как к Гальцеву попало видео со свадьбы старых товарищей детства. Размышления о былом времени подтолкнули артиста к написанию композиции.
«В основу истории положен обычный любовный треугольник между тремя людьми. Двое из них находят свое счастье, а третий остается в стороне. Песня рассказывает о самом важном – любви и крепкой дружбе. Душевная зарисовка была создана вместе с моими друзьями, что еще больше подчеркивает важность человеческих отношений», - рассказал Гальцев.


Артист, известный своими юмористическими номерами, за карьеру выпустил три полноформатных альбома. Сейчас он занимается сочинением песен для четвертой пластинки. По словам Гальцева, написание новых композиций стало возможным из-за режима самоизоляции. Изначально артист планировал презентовать программу «Утюг», но ее пришлось перенести.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:56

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