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Представлена тюнингованная версия Audi Q7

Компания ABT Sportsline представила новое детище. Тюнинг-ателье модернизировало флагманский кроссовер Audi Q7, добавив мощности и изменив внешность автомобиля.
Представлена тюнингованная версия Audi Q7

Основное направление компании ABT Sportsline – модернизация и доработка новых моделей популярных автомобилей. В этот раз тюнинг-ателье модернизировало кроссовер Audi Q7, облачив его в спортивные бампера и изменив начинку автомобиля. После апгрейда транспортное средство получило огромные 22-дюймовые титановые диски черного цвета, новый передний и задний бампера, а также агрессивную радиаторную решетку. В результате кроссовер стал более брутальным и привлекательным. ABT Sportsline добралась и до мотора. На Audi Q7 установлен 4,0-литровый силовой агрегат мощностью 435 «лошадок», но после модернизации двигатель выдает 510 л. с. и 970 Ньютон метров крутящего момента. До сотни огромный кроссовер разгоняется всего за 4,6 секунды.

Сейчас нет информации о цене подобной версии Q7. На рынке базовая комплектация автомобиля стоит от 4 миллионов 800 тысяч рублей.

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Авто / Важно
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:01

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