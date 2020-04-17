Представлена тюнингованная версия Audi Q7





Основное направление компании ABT Sportsline – модернизация и доработка новых моделей популярных автомобилей. В этот раз тюнинг-ателье модернизировало кроссовер Audi Q7, облачив его в спортивные бампера и изменив начинку автомобиля. После апгрейда транспортное средство получило огромные 22-дюймовые титановые диски черного цвета, новый передний и задний бампера, а также агрессивную радиаторную решетку. В результате кроссовер стал более брутальным и привлекательным. ABT Sportsline добралась и до мотора. На Audi Q7 установлен 4,0-литровый силовой агрегат мощностью 435 «лошадок», но после модернизации двигатель выдает 510 л. с. и 970 Ньютон метров крутящего момента. До сотни огромный кроссовер разгоняется всего за 4,6 секунды.Сейчас нет информации о цене подобной версии Q7. На рынке базовая комплектация автомобиля стоит от 4 миллионов 800 тысяч рублей.