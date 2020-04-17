На трассе под Волгоградом пешехода переехали насмерть две машины





Инцидент произошел в Иловлинском районе региона. В пресс-центре МВД по области отметили, что автомобиль Volvo FM, двигавшийся по трассе «Каспий», задел пешехода зеркалом. Из-за этого прохожий отвлекся и не заметил, что к нему приближается Renault Duster. Произошел наезд, после которого мужчину сбил и идущий по аналогичной полосе Mercedes-Benz Actros с прицепом.От полученных травм мужчина умер на месте. Информация о виновнике инцидента и водителях Renault Duster и Mercedes-Benz Actros пока не была обнародована. В полиции отметили, что пешеход в момент инцидента шел по проезжей части в направлении движения транспортных средств.