Названы облегчающие управление машиной устройства





Первыми в списке оказались видеорегистраторы, за счет которых водителю будет проще парковать свой автомобиль и сохранять собственное время. Однако реализация первого варианта возможна в случае, когда в комплекте имеются 2 камеры. Модель 50mai Dash cam pro подойдет в качестве знакомства с указанным типом устройств, но на него лучше следует обратить вниманием женщинам, управляющим транспортным средствам, а мужчинам нужен более серьезный вариант. Съёмка с помощью камеры доступна с разрешением 2592 х 1944 пикселя, скорость составляет 30 кадров в секунду. Также в девайс установлена инфракрасная подсветка, датчики удара, ускорения и торможения, батарея, присутствует функция «антитумана». Запись начинается при включении в автоматическом режиме, а подключение возможно через USB.Также эксперты отметили GPS-трекеры, способные обеспечить безопасность машины. Лучше, чтобы это устройства никогда не понадобилось владельцу авто, однако при отсутствии гаража и парковочного места оно окажется полезным решением. Благодаря девайсу мошенники не смогут похитить ценные вещи или сам автомобиль. Кроме этого, улучшение угла обзора на дороге тоже облегчит управление средством передвижения.Полезность навигаторов состоит в том, что с их помощью сложно потеряться в незнакомой местности. Для правильного выполнения своих функций гаджет следует выбирать осторожно.