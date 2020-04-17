Актриса из “Бриллиантовой руки” Серафима Холина страдает от болезни Альцгеймера
Отечественная актриса Серафима Холина страдает от болезни Альцгеймера и все время проводит дома. За 96-летней звездой советского кино, известной по роли в “Бриллиантовой руке”, ухаживает ее дочь Людмила.
Наследница актрисы поделилась, что ее звездная мать почти полностью лишилась зрения, а также страдает от болезни Альцгеймера. Однако семья не нуждается в помощи, справляясь собственными силами. За Серафимой Холиной ежедневно ухаживает дочь. Актриса постоянно остается дома и часто смотрит телевизор, а больше всего ей нравятся новости. Около семи лет назад в последний раз Серафима Холина давала интервью программе “Сегодня вечером”, в котором отмечала, что не ожидала, что в 90-летнем возрасте человек может придерживаться “нормальной жизни".
Тогда же знаменитость рассказывала, насколько ей нравится быть бабушкой. Как известно, единственная дочь Людмила родила ей внучку.
Наследница актрисы поделилась, что ее звездная мать почти полностью лишилась зрения, а также страдает от болезни Альцгеймера. Однако семья не нуждается в помощи, справляясь собственными силами. За Серафимой Холиной ежедневно ухаживает дочь. Актриса постоянно остается дома и часто смотрит телевизор, а больше всего ей нравятся новости. Около семи лет назад в последний раз Серафима Холина давала интервью программе “Сегодня вечером”, в котором отмечала, что не ожидала, что в 90-летнем возрасте человек может придерживаться “нормальной жизни".
Тогда же знаменитость рассказывала, насколько ей нравится быть бабушкой. Как известно, единственная дочь Людмила родила ей внучку.