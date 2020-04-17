Актриса из “Бриллиантовой руки” Серафима Холина страдает от болезни Альцгеймера





Наследница актрисы поделилась, что ее звездная мать почти полностью лишилась зрения, а также страдает от болезни Альцгеймера. Однако семья не нуждается в помощи, справляясь собственными силами. За Серафимой Холиной ежедневно ухаживает дочь. Актриса постоянно остается дома и часто смотрит телевизор, а больше всего ей нравятся новости. Около семи лет назад в последний раз Серафима Холина давала интервью программе “Сегодня вечером”, в котором отмечала, что не ожидала, что в 90-летнем возрасте человек может придерживаться “нормальной жизни".Тогда же знаменитость рассказывала, насколько ей нравится быть бабушкой. Как известно, единственная дочь Людмила родила ей внучку.