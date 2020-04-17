В груде угля обнаружены дверные ручки, которым 300 миллионов лет





Ученые сообщили, что артефакт находился на глубине более чем в 12 метров под землей в слое угля. Во время раскопок удалось найти более плотные сегменты минерала округлой формы с характерными выпирающими частями. По словам специалистов, объект мог появиться из-за образования полостей в пластах угля.Лабораторные исследования артефакта показали, что его возраст может достигать 300 миллионов лет, о чем говорит его расположение в пластах угля. Сам объект состоит из медной руды с минимальным содержанием примесей. Специалисты не исключают, что ручка могла появиться и значительно позднее, но из-за химических реакций между металлом и углем сильно состарилась. Определить точное происхождение артефакта пока не удалось.