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В ФМБЦ рассказали о темпах ухудшения самочувствия при коронавирусе

Гендиректор ФМБЦ (Федеральный медицинский биофизический центр) Александр Самойлов рассказал о стремительности распространения коронавируса в организме человека. Эксперт предупреждает, что темп ухудшения состояние больного COVID-19 в каждом случае разный, но недооценивать заболевание нельзя.

В данный момент медики из ФМБЦ постоянно мониторят скорость распространения коронавируса в организме с помощью лабораторных методик, систематического исследования крови больного и измерения сатурации. Стоит понимать, что в каждом случае темп ухудшения самочувствия отличается, поэтому составить определенную картину очень сложно. Все же люди со средним и тяжкими симптомами отличаются резким и быстрым ухудшением состояния здоровья. То есть, вирус более сильно бьет по слабому организму, что несет большую опасность для человека.

Также врачи отмечают: отсутствие хронических заболеваний не гарантирует быстрое выздоровление. Зафиксированы случаи быстрого ухудшения состояния даже у молодых и полностью здоровых людей, поэтому не стоит недооценивать коронавирус. Сейчас российские ученые проводят испытание нескольких тестовых лекарств от COVID-19, чтобы найти панацею как можно раньше. Все же самым лучшим средством от недуга сегодня является самоизоляция, поэтому лучше переждать пандемию дома, чтобы не допустить плачевных последствий.

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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:32

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