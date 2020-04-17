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МИД России назвал условие диалога с США по гиперзвуковому оружию

В МИД России назвали условие переговоров с США по гиперзвуковому оружию. Заместитель главы ведомства Сергей Рябков отметил, что для диалога необходимо комплексное обсуждение американских проектов по вооружению.

«Американцы именуют наши системы «экзотическими», но мы не уходим от разговора по ним. Условием для обсуждения вооружения является комплексный подход к теме. США должны согласиться на предметный разговор с упоминанием всех программ и проектов, которые вызывают озабоченность у российской стороны», - отметил Рябков.

Чиновник подчеркнул, что речь идет о создании глобальной американской системы ПРО и появлении программы глобального удара. Ранее Россия неоднократно призывала обнародовать детальную информацию о соответствующих проектах. РФ не может игнорировать их, ввиду чего переговоры по гиперзвуковому оружию также находятся под вопросом.

Сергей Лавров, являющийся главой МИД РФ, ранее заявлял, что Россия открыта для переговоров с американскими чиновниками и представителями военных ведомств по поводу вооружения. Пентагон пока не прокомментировал слова дипломата. Его представители в марте сообщили о проведении испытания гиперзвуковых ракет, которые способны лететь на скорости, опережающей звуковой сигнал в 5 раз.

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Политика / Главные новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:32

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