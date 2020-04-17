МИД России назвал условие диалога с США по гиперзвуковому оружию

«Американцы именуют наши системы «экзотическими», но мы не уходим от разговора по ним. Условием для обсуждения вооружения является комплексный подход к теме. США должны согласиться на предметный разговор с упоминанием всех программ и проектов, которые вызывают озабоченность у российской стороны», - отметил Рябков.





Чиновник подчеркнул, что речь идет о создании глобальной американской системы ПРО и появлении программы глобального удара. Ранее Россия неоднократно призывала обнародовать детальную информацию о соответствующих проектах. РФ не может игнорировать их, ввиду чего переговоры по гиперзвуковому оружию также находятся под вопросом.Сергей Лавров, являющийся главой МИД РФ, ранее заявлял, что Россия открыта для переговоров с американскими чиновниками и представителями военных ведомств по поводу вооружения. Пентагон пока не прокомментировал слова дипломата. Его представители в марте сообщили о проведении испытания гиперзвуковых ракет, которые способны лететь на скорости, опережающей звуковой сигнал в 5 раз.