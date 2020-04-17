АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как покрасить яйца на Пасху: Креативные решения для праздничного…
EUR 80.67 USD 73.71
Курс валют на 16.04.2020

Биолог Анча Баранова оценила вероятное число «скрытых» переболевших коронавирусом

Биолог Анча Баранова назвала вероятное число «скрытых» случаев коронавируса. Как считает специалист, эта цифра крайне незначительная.
Биолог Анча Баранова оценила вероятное число «скрытых» переболевших коронавирусом

По мнению профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, количество жителей РФ, которые могли подхватить COVID-19 и незаметно восстановиться после болезни, достаточно мала. На территории страны проживает примерно 150 миллионов граждан. Биолог Анча Баранова отметила, что представить, будто большинство россиян во время новогодних праздников улетали в Италию, достаточно трудно. Согласно объяснению эксперта, даже если кто-то из жителей государства начал кашлять во время отпуска за границей, это не всегда указывает на наличие коронавируса. Поставить диагноз поможет тестирование людей на антитела, которое начали проводить в столице с 14 апреля.

11 марта ВОЗ объявила вспышку китайского вируса пандемией. На сегодняшний день зафиксировано 2 миллиона случаев заболевания, о чем сообщает издание news.ru.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:26

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дану Николенко разозлила новость о беременности…
На Дону 14 человек заразились коронавирусом на семейном…
«Песни штампуют на конвейере для коммерции»: Никита Пресняков раскритиковал российскую…
На одной из ферм США родился козленок с двумя…
Актриса Вера Воронкова избила дочь в состоянии алкогольного…
Палеонтологи: Древнее население Южной Африки считало, что меха кошачьих дают…
Беременная Анастасия Лисова пожаловалась на жуткий…
Жительница США заразилась коронавирусом на…
Певица Катя Семёнова покрасила волосы в «самоизоляционный…
«Бразильский Нострадамус» Нобрего де Лус: "К 2043 году 80% населения планеты погибнет из-за техногенной…
На вооружение армии России поступит комплекс РЭБ «Былина» с искусственным…
Ученые раскрыли тайну нестандартной орбиты…
Внук Марины Юдашкиной Анатолий занимается рисованием во…
Алтайский шаман Акай Кине проведет обряд против…
Владимир Яглыч показал беременную супругу Антонину…
Медики рассказали о пользе и вреде напитка с имбирем, лимоном и…
В Свердловской области зафиксирована аномальная активность…
Apple планирует выпуск полноразмерных модульных…
В ESA зафиксировали столкновение метеорита с темной стороной…
«Нужно наслаждаться каждым моментом»: Принц Гарри рассказал о жизни своей семьи во время…
Валерия об участии в шоу «Маска»: «Так здорово быть причастной к такому крутому…
Американские ученые опровергли пользу клюквы для улучшения микрофлоры…
РФПИ и "Яндекс" запускают в России тестирование на коронавирус на…
«Привык на нее голую смотреть»: Бортко рассказал о съёмках «Мастера и Маргариты» с…
Мединский не может смириться с мифами Запада о «кровожадной» Красной…
В Прикамье грабитель после убийства женщины поджог ее…
Компания Sony выпустит PlayStation 5 ограниченным…
Стас Барецкий считает, что коронавирус в РФ привезли богатые…
Просмотреть все новости