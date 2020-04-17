Биолог Анча Баранова оценила вероятное число «скрытых» переболевших коронавирусом





По мнению профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, количество жителей РФ, которые могли подхватить COVID-19 и незаметно восстановиться после болезни, достаточно мала. На территории страны проживает примерно 150 миллионов граждан. Биолог Анча Баранова отметила, что представить, будто большинство россиян во время новогодних праздников улетали в Италию, достаточно трудно. Согласно объяснению эксперта, даже если кто-то из жителей государства начал кашлять во время отпуска за границей, это не всегда указывает на наличие коронавируса. Поставить диагноз поможет тестирование людей на антитела, которое начали проводить в столице с 14 апреля.11 марта ВОЗ объявила вспышку китайского вируса пандемией. На сегодняшний день зафиксировано 2 миллиона случаев заболевания, о чем сообщает издание news.ru.