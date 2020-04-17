Биолог Анча Баранова оценила вероятное число «скрытых» переболевших коронавирусом
Биолог Анча Баранова назвала вероятное число «скрытых» случаев коронавируса. Как считает специалист, эта цифра крайне незначительная.
По мнению профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, количество жителей РФ, которые могли подхватить COVID-19 и незаметно восстановиться после болезни, достаточно мала. На территории страны проживает примерно 150 миллионов граждан. Биолог Анча Баранова отметила, что представить, будто большинство россиян во время новогодних праздников улетали в Италию, достаточно трудно. Согласно объяснению эксперта, даже если кто-то из жителей государства начал кашлять во время отпуска за границей, это не всегда указывает на наличие коронавируса. Поставить диагноз поможет тестирование людей на антитела, которое начали проводить в столице с 14 апреля.
11 марта ВОЗ объявила вспышку китайского вируса пандемией. На сегодняшний день зафиксировано 2 миллиона случаев заболевания, о чем сообщает издание news.ru.
По мнению профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, количество жителей РФ, которые могли подхватить COVID-19 и незаметно восстановиться после болезни, достаточно мала. На территории страны проживает примерно 150 миллионов граждан. Биолог Анча Баранова отметила, что представить, будто большинство россиян во время новогодних праздников улетали в Италию, достаточно трудно. Согласно объяснению эксперта, даже если кто-то из жителей государства начал кашлять во время отпуска за границей, это не всегда указывает на наличие коронавируса. Поставить диагноз поможет тестирование людей на антитела, которое начали проводить в столице с 14 апреля.
11 марта ВОЗ объявила вспышку китайского вируса пандемией. На сегодняшний день зафиксировано 2 миллиона случаев заболевания, о чем сообщает издание news.ru.
Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:26