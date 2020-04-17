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Эксперты проанализировали поведение россиян во время финансовых проблем

Эксперты аналитического центра НАФИ провели опрос среди россиян относительно путей решения финансовых проблем. В результате удалось установить, что поведение большинства граждан РФ одинаковое.
Эксперты проанализировали поведение россиян во время финансовых проблем

В современных реалиях многие россияне сталкиваются с финансовыми проблемами. При этом каждый решает данный вопрос в определенной манере. Согласно статистике, абсолютное большинство (почти 50 процентов) людей стараются занять денег у родственников или друзей. При этом 36 процентов опрошенных сказали, что пытаются сократить собственные расходы, чтобы сэкономить. Еще 15 процентов ищут дополнительную работу или выполняют одноразовые платные услуги, а 13 процентов отдают предпочтение оформлению кредита в банке.

Опрос также показал: чаще всего проблемы возникают у технического и обслуживающего персонала. Всего 34 процента респондентов подтвердили периодическую нехватку финансов. В исследовании приняли участие почти две тысячи россиян возрастом от 18 лет, которые проживают в 138 населенных пунктах на территории 50 регионов РФ.

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Экономика
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:20

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