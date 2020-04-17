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На рынке России увеличилась стоимость авто Datsun

В дилерских центрах на территории России увеличилась стоимость автомобилей от компании Datsun. Прибавка составила 0,7-1% в зависимости от модели.
На рынке России увеличилась стоимость авто Datsun

Седан Datsun on-DO обойдется россиянам в 511 тыс. рублей при покупке в базовой комплектации, пока топовая модификация транспортного средства имеет цену до 691 тыс. рублей. Стоимость хэтчбека Datsun mi-DO продемонстрировала увеличение до 534 тыс. рублей, пока за максимальную модификацию придется выложить не менее 714 тыс. рублей. Эти модели имеют под капотом мотор на 1,6 литра, способный генерировать 87 или 106 л.с. Функционирует двигатель с АКПП или “механикой”.

С начала года Datsun уже дважды поднимала цены на свои автомобили. Стоимость седана on-DO повышалась в связи с рестайлингом в январе, а ценники на хэтчбек mi-DO обновлялись в феврале, когда в продажу поступила версия 2020 модельного года.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:08

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