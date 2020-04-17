В НАФИ подсчитали, что финансовых сбережений семьям в России хватит на 63 дня





Эксперт считает, что накопления и оптимизация бюджета становится необходимостью в каждой семье. Рекомендованным размером “финансовой подушки” является сумма, состоящая из 3-12 ежемесячных расходов, которые учитывают оплату коммунальных платежей, кредитов и покупку еды. Согласно подсчетам НАФИ, у россиян в среднем есть деньги на 63 дня, что экономист назвал недостаточным. При расходах в 50 тысяч рублей в месяц необходимым минимумом является 150 тысяч рублей. Накопить необходимую сумму Макаров советует, сохраняя по 10% каждый месяц на депозит. Можно начать откладывать даже с подарков, подработок и премий. Чтобы сэкономить, можно покупать только необходимые вещи. Особенно бдительными следует быть при покупке продуктов к праздникам.При наличии накопленной суммы Макаров советует не тратить ее сразу, поскольку на данный момент прогнозировать экономическую и эпидемиологическую ситуацию сложно.