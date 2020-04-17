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Китайский эпидемиолог настаивает на необходимости носить маску

Эпидемиолог из Китая Чжун Наньшань рассказал о необходимости постоянно носить маску. По его словам, именно защитные средства в свое время позволили КНР остановить распространение эпидемии коронавируса.
Китайский эпидемиолог настаивает на необходимости носить маску

Специалист отметил, что важную роль играет тип маски. Некоторые защитные средства просто задерживают бактерии с обратной стороны. Их необходимо носить людям с признаками респираторной инфекции для того, чтобы обезопасить окружающих. Маски с фильтрами дают возможность защититься от попадания вируса внутрь.
«Даже люди с антителами к коронавирусу должны придерживаться масочного режима, так как могут быть его носителями. Если человек контактировал с зараженным уже после выздоровления, то вирус остается у него в организме ненадолго, хотя иммунная система его быстро подавляет. За короткий период времени индивид, защищенный от заболевания, может передать его десяткам других людей. Особенно важно носить маску в людных местах», - рассказал Наньшань.

В МЧС РФ ранее порекомендовали россиянам надевать маски только в местах скопления людей. В заявлении ведомства говорится, что на улице при соблюдении дистанции между прохожими ее можно снимать и дышать свежим воздухом.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:46

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