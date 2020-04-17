Китайский эпидемиолог настаивает на необходимости носить маску

«Даже люди с антителами к коронавирусу должны придерживаться масочного режима, так как могут быть его носителями. Если человек контактировал с зараженным уже после выздоровления, то вирус остается у него в организме ненадолго, хотя иммунная система его быстро подавляет. За короткий период времени индивид, защищенный от заболевания, может передать его десяткам других людей. Особенно важно носить маску в людных местах», - рассказал Наньшань.





Специалист отметил, что важную роль играет тип маски. Некоторые защитные средства просто задерживают бактерии с обратной стороны. Их необходимо носить людям с признаками респираторной инфекции для того, чтобы обезопасить окружающих. Маски с фильтрами дают возможность защититься от попадания вируса внутрь.В МЧС РФ ранее порекомендовали россиянам надевать маски только в местах скопления людей. В заявлении ведомства говорится, что на улице при соблюдении дистанции между прохожими ее можно снимать и дышать свежим воздухом.