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Шэрон Стоун тяжело приняла возрастные изменения и со слезами на глазах смотрела на свое «стареющее тело»

Шэрон Стоун в Youtube-проекте Vogue откровенно рассказала о принятии возрастных изменений. По словам актрисы, она со слезами на глазах смотрела на свое «стареющее тело».
Шэрон Стоун тяжело приняла возрастные изменения и со слезами на глазах смотрела на свое «стареющее тело»

В настоящее время 62-летняя звезда картины «Основной инстинкт» до сих пор обладает стройной фигурой и принимает участие в съёмках для глянцев. При этом Шэрон Стоун нелегко было принять себя, а переломный момент настал в возрасте 40 лет, когда знаменитость впала в глубокую депрессию и с помощью алкоголя пыталась побороть свои комплексы по поводу внешности. Она не могла без слез смотреть на свое тело и лицо в зеркале. Тем не менее, любимица миллионов поклонников смогла найти выход из сложившейся ситуации, начав заниматься спортом и отказавшись от вредных продуктов. Сейчас артистка утверждает, что человек может замедлить процесс старения, если приложит к этому максимум усилий. Как отметила бывшая модель, в молодости ее фигуру также критиковала общественность. Люди заявляли, что она слишком мускулистая и спортивная, что не считалось привлекательным в то время. Однако актриса хотела быть воспринятой по-другому, поэтому снялась полуобнаженной для журнала Playboy.

Наиболее тяжелое испытание Шэрон Стоун пришлось пережить 20 лет назад, когда у нее случился инсульт. При этом продюсер столкнулась с жестокостью киноиндустрии, так как ее перестали приглашать в большие проекты. Прошло 2 года, прежде чем знаменитость смогла снова видеть и говорить, а на восстановление памяти ушло примерно 7 лет. Несмотря на плохие моменты, звезда все такая же красивая и желанная женщина. В свое время она состояла в отношениях с бизнесменами и номинантами на Нобелевскую премию, но сейчас артистка свободна.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:14

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