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Mazda возвращается к роторным двигателям

В Японском патентном агентстве зарегистрированы документы на трансмиссию и новый двигатель от компании Mazda. Судя по чертежам, автопроизводитель возвращается к роторным моторам, чтобы устанавливать их на гибридных машинах.
Mazda возвращается к роторным двигателям

Согласно патенту, разработка предусматривает использование гибридной системы в паре со специальной трансмиссией. Автомобиль будет оборудован ДВС на передней оси и электродвигателем на задней. При этом на каждом колесе также установят специальные электрические моторы, которые будут приводиться в действия аккумуляторной батареей, чтобы компенсировать недостаток мощности. В результате автопроизводитель планирует выпустить полноприводный гибридный автомобиль с минимальным расходом топлива. При этом в качестве ДВС будет использоваться именно роторный двигатель, поскольку его характеристики лучше в сочетании с электромоторами.

Стоит отметить, что емкость АБК составляет всего 3,5 кВтч. Однако разработчики уверены: конденсаторная система и роторный двигатель смогут полностью компенсировать недостаток питания. В совокупности система стала намного легче, чем современные аналоги с V-образным двигателем. В перспективе Mazda планирует полностью вернуться к роторным двигателям, чтобы увеличить производительность гибридов, и уменьшить расход топлива.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:34

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