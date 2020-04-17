Mazda возвращается к роторным двигателям





Согласно патенту, разработка предусматривает использование гибридной системы в паре со специальной трансмиссией. Автомобиль будет оборудован ДВС на передней оси и электродвигателем на задней. При этом на каждом колесе также установят специальные электрические моторы, которые будут приводиться в действия аккумуляторной батареей, чтобы компенсировать недостаток мощности. В результате автопроизводитель планирует выпустить полноприводный гибридный автомобиль с минимальным расходом топлива. При этом в качестве ДВС будет использоваться именно роторный двигатель, поскольку его характеристики лучше в сочетании с электромоторами.Стоит отметить, что емкость АБК составляет всего 3,5 кВтч. Однако разработчики уверены: конденсаторная система и роторный двигатель смогут полностью компенсировать недостаток питания. В совокупности система стала намного легче, чем современные аналоги с V-образным двигателем. В перспективе Mazda планирует полностью вернуться к роторным двигателям, чтобы увеличить производительность гибридов, и уменьшить расход топлива.