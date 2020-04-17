Ханна опровергла слухи, что добилась успеха благодаря Пашу

«Когда мы только начали встречаться, я не занималась музыкой. Приходилось просто ждать Пашу с работы. Позднее было принято решение попробовать себя в шоу-бизнесе. Он дал мне контакты людей, которые могут помочь. Сам Пашу никогда не был задействован непосредственно в моем продвижении. Мы занимаемся семейными вопросами, а не творческими и деловыми», - рассказала Ханна.

«Мой первый молодой человек не поддерживал мои творческие начинания. Он говорит, что лучше быть тем, кто заказывает артистов на свои праздники. После встречи с Пашу мое мнение о поддержке внутри семьи сильно поменялось. Несмотря на свое влияние, он мог просто мотивировать меня», - отметила певица.







Ранее многие поклонники звезды заявляли, что без романа с Павлом Курьяновым, являющимся генеральным директором лейбла Black Star, певица не смогла бы добиться успеха в условиях жесткой конкуренции. По словам Ханны, у нее никогда не было цели найти богатого и влиятельного мужчину.