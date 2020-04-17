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Агент назвал Кокорина самым талантливым футболистом в России

Агент Тимур Гурцкая назвал Александра Кокорина самым талантливым футболистом в России. По его словам, форвард «Зенита» обходит даже некоторых западных коллег.
Агент назвал Кокорина самым талантливым футболистом в России

«Талантливее, чем Кокорин, в РФ нет игрока. Головин и Миранчуки не стояли рядом с его способностями. Я надеюсь, что в скором времени он перейдет в европейскую команду. Даже в «Атланте» он бы смотрелся органичнее, чем Сапата. Под руководством Гасперини Кокорин сможет стать еще более сильным игроком», - рассказал Гурцкая.

Агент подчеркнул, что никогда не видел игрока, который чувствует происходящее на поле лучше Кокорина. Также он назвал решение «Зенита» вернуть спортсмена правильным, особенно в нынешней ситуации, когда клуб выигрывает далеко не все матчи.
«Не могу понять только то, зачем продавать Дзюбу и Азмуна. Они являются сильными игроками, которые могут дать фору многим западным коллегам. В текущем сезоне Кокорин показал себя отлично, но это не значит, что он сможет тянуть на себе всю команду. Надеюсь, что «Зенит» начнет действовать более результативно, рассчитывая не только на форвардов, но и на всю команду», - пояснил агент в ходе интервью для канала «Матч ТВ».

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Спорт / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:16

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