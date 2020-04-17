В мэрии Москвы рассказали, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в ближайшее время
Заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в ближайшее время. Согласно ее заявлению, большую часть нагрузки в борьбе с недугом взяли на себя врачи.
В обращении к медикам Москвы Анна Ракова отметила, что ближайшие несколько недель для жителей столицы окажутся трудными. Она поблагодарила врачей на профессионализм и выразила надежду на скорую отмену карантина. Несмотря на то, что в больницах продолжают эффективно бороться с пандемией, успех принятых мер также зависит от сознательности граждан. Представитель мэрии призвала горожан соблюдать правила безопасности, принятые на время карантина.
Слова Анастасии Раковой передает издание "ПолитЭксперт". По состоянию на 17 апреля, в России зафиксировано более 28 тыс. случаев заболевания, о чем свидетельствуют данные Роспотребнадзора.
В обращении к медикам Москвы Анна Ракова отметила, что ближайшие несколько недель для жителей столицы окажутся трудными. Она поблагодарила врачей на профессионализм и выразила надежду на скорую отмену карантина. Несмотря на то, что в больницах продолжают эффективно бороться с пандемией, успех принятых мер также зависит от сознательности граждан. Представитель мэрии призвала горожан соблюдать правила безопасности, принятые на время карантина.
Слова Анастасии Раковой передает издание "ПолитЭксперт". По состоянию на 17 апреля, в России зафиксировано более 28 тыс. случаев заболевания, о чем свидетельствуют данные Роспотребнадзора.