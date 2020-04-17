Чулпан Хаматова готовится сыграть супругу Михаила Горбачева





В прямом эфире знаменитость рассказала о своем отношении к единственному президенту СССР. Чулпан Хаматова призналась ему в нежных чувствах и заявила, что этот человек подарил актрисе свободу и шанс иначе посмотреть на окружающий мир. В то же время Чулпан Хаматова подчеркнула, что не была знакома со своей героиней из киноленты Раисой Горбачевой, хотя поддерживает общение с ее дочерью Ириной и внучками. По словам артистки, главные подробности характера бывшей первой леди ей рассказал ее супруг.Поклонники с нетерпением ждут премьеры постановки о советском политике. Почти у каждого россиянина имеется свое отношение к Михаилу Сергеевичу, в связи с чем зрителям интересно узнать, каким его увидел режиссёр проекта Алвис Херманис.