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Анна Седокова опубликовала откровенное фото с Янисом Тимма

Анна Седокова опубликовала в своем аккаунте Instagram новый пост с Янисом Тимма. Певица предстала перед поклонниками в весьма откровенном виде, призвав их оставаться дома.
Анна Седокова опубликовала откровенное фото с Янисом Тимма

Анна Седокова часто радует фанатов новыми постами в своем аккаунте Instagram, но очередное фото привлекло особое внимание. Певица предстала перед поклонниками в весьма откровенном виде, надев лишь экстравагантное нижнее белье. На фотографии также присутствует возлюбленный артистки Янис Тимма, который обнимает Анну Седокову. При этом на форварде «Химки» надеты только плавки, что вызвало неоднозначные отзывы у пользователей. К своей публикации певица прикрепила хештег «#StayHome», призвав подписчиков оставаться дома во время пандемии коронавируса.

Поклонники Анны Седоковой усыпали кумира комплиментами и подчеркнули отличную форму звезды. Многим фолловерам пост понравился, но нашлись и критики, которые обвинили певицу в излишней откровенности. Однако Анна Седокова не ответила на комментарии злопыхателей. Видимо, их мнение звезду не сильно волнует.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:40

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