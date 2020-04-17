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Ляйсан Утяшева показала квартиру, где живёт с Павлом Волей и детьми

Спортсменка Ляйсан Утяшева и комик Павел Воля на самоизоляции, как и другие знаменитости, не скучают: отложив выездные съёмки и выступления, супруги взяли работу на дом и стали больше внимания уделять своим детям. Утяшева также показала фанатам квартиру, где проживает звёздная семья.
Ляйсан Утяшева показала квартиру, где живёт с Павлом Волей и детьми

Звёздные супруги во время карантина по коронавирусу на работу не ходят, но это вовсе не значит, что они не трудятся дома. У каждого домочадца, включая детей, свой график дел: с 6-летним Робертом и 4-летней Софией репетиторы проводят занятия по раннему развитию, мама снимает видеоролики с упражнениями, а папа записывает юмористические скетчи. Знаменитости выходят периодически и в прямой эфир, к примеру, в YouTube-шоу Peopletalk Ляйсан Утяшева показала фанатам часть своей квартиры, фолловерам приглянулась роскошная гардеробная с дорогой брендовой одеждой. Гимнастка рассказала, что традиционно по пятницам они устраивают домашние танцы и наряжаются.

У звёздной пары есть и рабочий кабинет, где снимает свои видео Павел Воля. Комната оформлена в ярких тонах, поэтому здесь любят заниматься и дети: они дистанционно подготавливаются к школе, преподаватели учат их чтению, письму и математике. Своих наследников супруги стараются не баловать, воспитывают их в строгости, а мультики разрешают смотреть только вечером.

Хозяйка квартиры также познакомила поклонников и со своей кухней, примечательно, что Утяшева для семьи готовит сама и уделяет особое внимание здоровому питанию. Фолловеры смогли увидеть на столе у звезд морковно-тыквенный суп, макароны с овощами, рыбу и омлет со шпинатом. Жена Павла Воли говорит, что чувствует себя комфортнее при весе в 50 кг и не должна быть больше мужа, который весит всего лишь 60 кг, а поклонники отметили, что Воле надо бы немного поправиться.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 10:28

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