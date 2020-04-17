Ляйсан Утяшева показала квартиру, где живёт с Павлом Волей и детьми
Спортсменка Ляйсан Утяшева и комик Павел Воля на самоизоляции, как и другие знаменитости, не скучают: отложив выездные съёмки и выступления, супруги взяли работу на дом и стали больше внимания уделять своим детям. Утяшева также показала фанатам квартиру, где проживает звёздная семья.
Звёздные супруги во время карантина по коронавирусу на работу не ходят, но это вовсе не значит, что они не трудятся дома. У каждого домочадца, включая детей, свой график дел: с 6-летним Робертом и 4-летней Софией репетиторы проводят занятия по раннему развитию, мама снимает видеоролики с упражнениями, а папа записывает юмористические скетчи. Знаменитости выходят периодически и в прямой эфир, к примеру, в YouTube-шоу Peopletalk Ляйсан Утяшева показала фанатам часть своей квартиры, фолловерам приглянулась роскошная гардеробная с дорогой брендовой одеждой. Гимнастка рассказала, что традиционно по пятницам они устраивают домашние танцы и наряжаются.
У звёздной пары есть и рабочий кабинет, где снимает свои видео Павел Воля. Комната оформлена в ярких тонах, поэтому здесь любят заниматься и дети: они дистанционно подготавливаются к школе, преподаватели учат их чтению, письму и математике. Своих наследников супруги стараются не баловать, воспитывают их в строгости, а мультики разрешают смотреть только вечером.
Хозяйка квартиры также познакомила поклонников и со своей кухней, примечательно, что Утяшева для семьи готовит сама и уделяет особое внимание здоровому питанию. Фолловеры смогли увидеть на столе у звезд морковно-тыквенный суп, макароны с овощами, рыбу и омлет со шпинатом. Жена Павла Воли говорит, что чувствует себя комфортнее при весе в 50 кг и не должна быть больше мужа, который весит всего лишь 60 кг, а поклонники отметили, что Воле надо бы немного поправиться.
Звёздные супруги во время карантина по коронавирусу на работу не ходят, но это вовсе не значит, что они не трудятся дома. У каждого домочадца, включая детей, свой график дел: с 6-летним Робертом и 4-летней Софией репетиторы проводят занятия по раннему развитию, мама снимает видеоролики с упражнениями, а папа записывает юмористические скетчи. Знаменитости выходят периодически и в прямой эфир, к примеру, в YouTube-шоу Peopletalk Ляйсан Утяшева показала фанатам часть своей квартиры, фолловерам приглянулась роскошная гардеробная с дорогой брендовой одеждой. Гимнастка рассказала, что традиционно по пятницам они устраивают домашние танцы и наряжаются.
У звёздной пары есть и рабочий кабинет, где снимает свои видео Павел Воля. Комната оформлена в ярких тонах, поэтому здесь любят заниматься и дети: они дистанционно подготавливаются к школе, преподаватели учат их чтению, письму и математике. Своих наследников супруги стараются не баловать, воспитывают их в строгости, а мультики разрешают смотреть только вечером.
Хозяйка квартиры также познакомила поклонников и со своей кухней, примечательно, что Утяшева для семьи готовит сама и уделяет особое внимание здоровому питанию. Фолловеры смогли увидеть на столе у звезд морковно-тыквенный суп, макароны с овощами, рыбу и омлет со шпинатом. Жена Павла Воли говорит, что чувствует себя комфортнее при весе в 50 кг и не должна быть больше мужа, который весит всего лишь 60 кг, а поклонники отметили, что Воле надо бы немного поправиться.