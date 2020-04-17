Китайские ученые рекомендуют использование ирландской технологии очистки воздуха в борьбе с коронавирусом





В начале года компанией Novaerus было бесплатно предоставлено 22 аппарата собственного производства медучреждениям Уханя после вспышки COVID-19. Технология плазменной низкочастотной очистки воздуха позволила почти полностью уничтожить находящийся в нем вирус. До этого времени аппараты в процессе клинических испытаний смогли дезинфицировать помещения от вирусов гриппа, стафилококков и аллергенов. Очистители разработаны в форме блоков, похожих на чемодан с колесами, поэтому они без труда размещаются в операционной или палате больницы. В помещениях, где располагаются зараженные люди, быстро возрастает концентрация в воздухе патогенов, увеличивающая риск инфицирования. В связи с этим медицинский персонал находится в группе риска и подвергается тяжелым формам болезни. С помощью традиционной уборки можно лишь на короткое время дезинфицировать помещение.Представители компании-разработчика убеждены, что такие очистители нужно устанавливать не только в медучреждениях, ими следует оснастить школы, детские сады, супермаркеты и офисы, поскольку пандемия коронавируса убеждает в необходимости обратить внимание на проблему очистки воздуха в помещениях.