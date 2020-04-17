Рита Дакота призналась, что у нее с возлюбленным общий гардероб

На видео, созданном с помощью TikTok, Рита Дакота появилась не в сексуальном женском образе, а в широких спортивных штанах и пайте. Поэтому смена ролей кардинально не сказалась на певице и клипмейкере. По словам 30-летней певицы, она всегда одевается «как пацан» и любит спортивные наряды, широкие майки, рваные джинсы и различные балахоны.Фолловеры написали в комментариях, что Рите Дакоте и Федору Белогаю можно экономить на гардеробе. На это певица ответила, что они действительно носят «одни шмотки на двоих». Причем, это может быть не только верхняя одежда, но и штаны.Создание мобильного клипа в TikTok стало для Риты Дакоты определенным выходом из зоны комфорта. Певица призналась, что радовалась первым 10 тысячам подписчиков, как будто это миллион фолловеров.