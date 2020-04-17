Владимира Мединского исключили из Фонда кино





Совет покинули Константин Чуйченко и Константин Носков, которые ранее занимали должности вице-премьера и министра связи соответственно. Информация о том, кто займет их места в Фонде кино, пока отсутствует.В состав совета входят чиновники, руководители медиахолдингов, продюсеры и режиссеры. Ведомство занимается распределением финансирования производства отечественных фильмов. Некоторые гранты выдаются на безвозвратной основе. Также члены совета проводят аудит с режиссерами, представляющими свои проекты.