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Певица Zivert из-за диагностированного загиба желчного пузыря ограничивала себя в еде

Российская певица Zivert рассказала, что у нее обнаружился загиб желчного пузыря. Имеющая стройную фигуру артистка ограничивала себя в еде по состоянию здоровья, о чем сообщила во время участия YouTube-шоу “Алена, блин!”.

Zivert попала в больницу, думая, что сильно отравилась, а врачи долгое время не могли понять, в чем дело. Позже выяснилось, что у нее загиб желчного пузыря, что является генетической особенностью. В связи с этим ей противопоказаны алкоголь и газировка, а также жирная и острая пища. При несоблюдении здоровой диеты певице становится плохо, вплоть до необходимости пролечиться в больнице. В итоге она отказалась от нездорового питания, усердно занялась спортом и стремительно приобрела идеальные формы. После карьерного роста из-за насыщенного графика Zivert долго не могла выстроить правильный рацион. Она пыталась ходить с контейнерами с едой, но часто забывала поесть.

Zivert самоизолировалась в загородном доме, а разобраться в проблемах с питанием ей помогает мать. Певица призналась, что у нее есть возлюбленный, но она отказалась называть его имя, а также опровергла слухи о романе с Гуфом.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:04

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