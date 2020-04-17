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GeForce RTX 2080 Ti Gaming Z: MSI представила самую быструю видеокарту

Компания MSI представила самую быструю видеокарту. GeForce RTX 2080 Ti Gaming Z имеет частоту разгона оперативной памяти в 15,5 ГГц, что является абсолютным рекордом для бренда.
GeForce RTX 2080 Ti Gaming Z: MSI представила самую быструю видеокарту

Видеокарта оборудована процессором на 1755 МГц, что является обычным показателем для подобного рода устройств. Однако оперативная память GDDR6 способна разогнаться до 16 ГГц при максимальной нагрузке, чем не может похвастаться ни одно устройство от MSI. Впечатляет также размер охладительной системы, поскольку для таких мощностей необходим огромный двухсекционный радиатор. Видеокарта предусматривает три разъема питания (8+8+6). На устройстве иметься три порта DisplayPort, HDMI разъем и USB-C.

Стоит GeForce RTX 2080 Ti Gaming Z не дешево. Минимальная цена на рынке составляет 1400 долларов, поэтому приобрести видеокарту сможет далеко не каждый пользователь ПК, сообщает 3dnews.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:48

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