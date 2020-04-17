Туристов могут обязать получать иммунные паспорта





Многие туристические компании в настоящее время находятся на грани банкротства из-за пандемии коронавируса. Почти все страны мира закрыли границы, что не дает возможности путешествовать. Некоторые компании предлагают ввести так называемые иммунные паспорта. В них должны быть прописаны данные о наличии антител к коронавирусу и ряду других заболеваний.Чжоу Вэйминь, являющийся представителем управления Пекина по туризму и культуре, отметил, что в справке, которую требуют предъявить в отелях, должен иметься уникальный код, по которому сотрудники смогут проверить информацию о человеке и его состоянии здоровья. Просить показать такие документы могут и сотрудники правоохранительных органов.Подобная инициатива ранее прозвучала и в Германии. Ученые страны начали проверять ее жителей на антитела к коронавирусу. Их наличие в организме говорит о том, что человек уже переболел COVID-19, ввиду чего иммунная система выработала защитные механизмы для борьбы с недугом в дальнейшем, сообщают Известия.