АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как покрасить яйца на Пасху: Креативные решения для праздничного…
EUR 80.67 USD 73.71
Курс валют на 16.04.2020

Туристов могут обязать получать иммунные паспорта

Туристов во всем мире могут обязать иметь иммунные паспорта. По данным западных изданий, первый шаг в данном направлении уже сделал Китай, который с 12 апреля ввел обязательное предъявление справки об отсутствии коронавируса при заселении в отели Пекина.
Туристов могут обязать получать иммунные паспорта

Многие туристические компании в настоящее время находятся на грани банкротства из-за пандемии коронавируса. Почти все страны мира закрыли границы, что не дает возможности путешествовать. Некоторые компании предлагают ввести так называемые иммунные паспорта. В них должны быть прописаны данные о наличии антител к коронавирусу и ряду других заболеваний.

Чжоу Вэйминь, являющийся представителем управления Пекина по туризму и культуре, отметил, что в справке, которую требуют предъявить в отелях, должен иметься уникальный код, по которому сотрудники смогут проверить информацию о человеке и его состоянии здоровья. Просить показать такие документы могут и сотрудники правоохранительных органов.

Подобная инициатива ранее прозвучала и в Германии. Ученые страны начали проверять ее жителей на антитела к коронавирусу. Их наличие в организме говорит о том, что человек уже переболел COVID-19, ввиду чего иммунная система выработала защитные механизмы для борьбы с недугом в дальнейшем, сообщают Известия.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:43

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дану Николенко разозлила новость о беременности…
На Дону 14 человек заразились коронавирусом на семейном…
«Песни штампуют на конвейере для коммерции»: Никита Пресняков раскритиковал российскую…
На одной из ферм США родился козленок с двумя…
Актриса Вера Воронкова избила дочь в состоянии алкогольного…
Палеонтологи: Древнее население Южной Африки считало, что меха кошачьих дают…
Беременная Анастасия Лисова пожаловалась на жуткий…
Жительница США заразилась коронавирусом на…
Певица Катя Семёнова покрасила волосы в «самоизоляционный…
«Бразильский Нострадамус» Нобрего де Лус: "К 2043 году 80% населения планеты погибнет из-за техногенной…
На вооружение армии России поступит комплекс РЭБ «Былина» с искусственным…
Ученые раскрыли тайну нестандартной орбиты…
Внук Марины Юдашкиной Анатолий занимается рисованием во…
Алтайский шаман Акай Кине проведет обряд против…
Владимир Яглыч показал беременную супругу Антонину…
Медики рассказали о пользе и вреде напитка с имбирем, лимоном и…
В Свердловской области зафиксирована аномальная активность…
Apple планирует выпуск полноразмерных модульных…
В ESA зафиксировали столкновение метеорита с темной стороной…
«Нужно наслаждаться каждым моментом»: Принц Гарри рассказал о жизни своей семьи во время…
Валерия об участии в шоу «Маска»: «Так здорово быть причастной к такому крутому…
Американские ученые опровергли пользу клюквы для улучшения микрофлоры…
РФПИ и "Яндекс" запускают в России тестирование на коронавирус на…
«Привык на нее голую смотреть»: Бортко рассказал о съёмках «Мастера и Маргариты» с…
Мединский не может смириться с мифами Запада о «кровожадной» Красной…
В Прикамье грабитель после убийства женщины поджог ее…
Компания Sony выпустит PlayStation 5 ограниченным…
Стас Барецкий считает, что коронавирус в РФ привезли богатые…
Просмотреть все новости