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Анастасия Костенко умилила поклонников снимком подросших дочерей от Дмитрия Тарасова

Анастасия Костенко разместила в Instagram снимок подросших дочерей от Дмитрия Тарасова. Поклонники модели пришли в восторг от публикации кумира.
Анастасия Костенко умилила поклонников снимком подросших дочерей от Дмитрия Тарасова

Знаменитость не относится к той категории публичных личностей, которые скрывают своих детей от чужих глаз, и всегда публикует их фотографии в своем блоге. На этот раз Анастасия Костенко решила показать, как подросли ее наследницы, разместив снимок, на котором они запечатлены в одинаковых платьях. В подписи к сюжету супруга Дмитрия Тарасова рассказала, что перед праздником Пасхи она занимается приготовлением куличей и вместе с тем снимает различные ролики. Как сказала блогер, во время очередной съёмки она решила сделать «стоп-кадр с девочками», поймав удобный момент.

Многие поклонники остались под впечатлением от увиденного фото детей звезд. Некоторые подписчики отметили, что младшая дочь Костенко очень похожа на отца, а старшая, наоборот, на мать. Также юзеры написали кучу комплиментов в адрес самой родительницы, восхитившись ее красотой.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:01

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