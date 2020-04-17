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Яна Рудковская с мужем и сыном станцевали дома на коньках под хит Uno

Во время самоизоляции знаменитости с удовольствием принимают участие в различных челленджах. Например, недавно Яна Рудковская показала в Instagram, как она с мужем Евгением Плющенко и сыном Сашей станцевали дома на коньках под хит Uno.
Яна Рудковская с мужем и сыном станцевали дома на коньках под хит Uno

Музыкальный продюсер и ее супруг придумали, как добавить свою «изюминку» в новомодный тренд в социальной сети. Видео с семейным танцем набрало более 900 тысяч просмотров. Рудковская, Плющенко и их сын Гном Гномыч повторили движения из клипа популярной группы Little Big.

Также бизнесвумен не обошла стороной челлендж с подушкой, но вместо нее использовала пледы. Яна Рудковская устроила с сыном дефиле в «тяжелом люксе», который долго лежал в ожидании звездного часа. Продюсер обратилась к хейтерам, у которых нет чувства юмора, с просьбой «пройти мимо», если их что-то не устраивает. В противном случае Яна Рудковская будет действовать по новым правилам, а именно блокировать их навсегда, сообщает издание «Слово и Дело».

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:57

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