"Вопросы гости знают заранее": Станислав Садальский раскрыл правду о шоу “Секрет на миллион”





Актер заявил, что в программе, которая выходит на НТВ, все вопросы заранее обсуждаются с приглашенной звездой. При этом из выигрыша участник получает около 70%. Станислав Садальский поделился с фолловерами, что Елене Прокловой, которая успела побывать на шоу, в конверте принесли не вопрос, а заявление о ее безупречной репутации с предложением выбрать, на что именно ей окажется неприятно давать ответ. Продюсеры много раз открыто заявляли, что звезды не знают до последнего, какой вопрос им достанется.Артист неоднократно негативно высказывался о программе, а недавно раскритиковал выпуск с Татьяной Васильевой. Также он принципиально не смотрит шоу, где ведущей выступает Лера Кудрявцева, ведь оно ему кажется “отвратительным”.