Глюкоза: «Богомолов заплатит за предложение снять меня с обнаженной грудью»

По словам Глюкозы, которая опубликовала откровенное фото в День влюбленных, ее заблокировал Instagram. 33-летнюю певицу выкинуло из ленты подписчиков, поэтому люди перестали видеть ее посты. Автором этой фотографии стал Вадим - супруг Яны Раскаловой. Вначале женщины позировали в купальниках на фоне красивого заката у океана. Муж Ксении Собчак заявил, что «как-то все скучно», и предложил снять верх нарядов и прикрыть друг другу грудь. Телеведущая сразу загорелась этой идеей, а Глюкоза призналась, что в ней проснулась актриса, которая услышала команду режиссера. В результате Наталья Ионова доверилась ему, поэтому удалось снять такую необычную «валентинку». При этом, каждая из моделей долго корректировала, как другая держит ее грудь.Последствия, которые последовали после публикации этого снимка, расстроили Глюкозу. Теперь она жалеет, что была беспечной и позволила Константину Богомолову управлять ею.